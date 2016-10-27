Автор первого китайского гола в КХЛ принес "Куньлуню" победу над "Амуром"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Красная Звезда Куньлунь" одержала победу над "Амуром" - 1:0. Автором единственной заброшенной шайбы стал защитник пекинцев Юйэнь Зак. Отметим, что данный гол является первым, который был заброшен в КХЛ представителем Поднебесной.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Куньлунь" (Пекин) - "Амур" (Хабаровск) - 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Гол: Юйэнь Зак - 1 (Марцинко), 7:32 - 1:0.

Вратари: Загидулин - Метсола (58:54).

Штраф: 4 - 0.

Броски: 17 (5+8+4) - 15 (6+2+7).

Судьи: Гамалей, Гашилов.

27 октября. Пекин. LeSports Center.