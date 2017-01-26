"Автомобилист" забросил шесть шайб в ворота "Йокерита"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Автомобилист" на выезде крупно обыграл "Йокерит" – 6:2. Отметим, что клуб из Екатеринбурга еще не забрасывал шесть шайб в одной игре в нынешнем сезоне. Для гостей эта победа стала первой после двух поражений кряду.

"Автомобилист" занимает 10-е место в таблице Восточной конференции и на пять очков отстает от идущего восьмым "Адмирала". Для "Йокерита" поражение стало седьмым в последних восьми встречах. Финны идут девятыми на "Западе".

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Йокерит" (Хельсинки) – "Автомобилист" (Екатеринбурга) – 2:6 (0:1, 1:2, 1:3)

Голы: Чайковски - 3 (Чистов, Тичар), 12:58 - 0:1. Романов - 1 (Бухтеле, Рассейкин), 25:29 - 0:2. Тимашов - 7 (бол., Чайковски), 33:12 - 0:3. Лаюнен - 8 (Ниеми, Йоэнсуу), 34:32 - 1:3. Регин - 16 (бол., Йенсен), 49:50 - 2:3. Василевский - 5 (бол., Тимашов), 51:47 - 2:4. Голышев - 6 (Тичар, Чистов), 52:09 - 2:5. Гареев - 18 (п.в., Михнов), 59:30 - 2:6.

Вратари: Хелениус (59:12 - 59:30) - Сохатский.

Штраф: 10 - 10.

Броски: 29 (8+12+9) - 24 (5+8+11).

Судьи: Гофман, Морозов.

26 января. Хельсинки. Hartwall Arena.