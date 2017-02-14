"Автомобилист" забросил семь шайб в ворота "Кузни"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Автомобилист" на своем льду разгромил "Металлург" из Новокузнецка - 7:2. Дублем отметился Денис Мингалеев. Две результативные передачи на свой счет у хозяев записал Алексей Василевский.

Для "Кузни" поражение стало третьим подряд. Команда идет последней в Западной конференции. "Автомобилист" занимает 11-ю строчку.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Автомобилист" (Екатеринбург) – "Металлург" (Новокузнецк) – 7:2 (1:1, 2:0, 4:1)

Голы: Земченко – 10 (бол., Калашников), 14:34 – 0:1. Тичар – 14 (Василевский), 18:32 – 1:1. Мингалеев – 2 (Андерсен, Губин), 23:10 – 2:1. Мегалинский – 5 (бол., Голышев, Коукал), 34:00 – 3:1. Тичар – 15 (Михнов, Чайковски), 43:05 – 4:1. Мингалеев – 3 (Василевский), 45:32 – 5:1. Торченюк – 11 (Андерсен, Симаков), 45:45 – 6:1. Михнов – 6 (Чистов), 46:30 – 7:1. Михеев – 3, 47:06 – 7:2.

Вратари: Лисутин – Подъяпольский (Хакимов, 45:45).

Штраф: 6 – 10.

Броски: 40 (14+13+13) – 28 (13+4+11).

Судьи: Гусев, Комаров.

14 февраля. Екатеринбург. КРК "Уралец".