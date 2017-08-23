"Автомобилист" забросил пять шайб в ворота "Магнитки"

"Автомобилист" крупно обыграл магнитогорский "Металлург" со счетом 5:2 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Отметим, что по ходу встречи гости уступали в счете, после чего забросили в третьем периоде четыре шайбы.

Голами в составе победителей отметились Алексей Михнов, Андрей Обидин, Анатолий Голышев, Александр Кучерявенко, Франсис Паре. В составе "Магнитки" по шайбе забросили Сергей Мозякин и Мэтт Эллисон.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Металлург" (Магнитогорск) - "Автомобилист" (Екатеринбург) - 2:5 (1:1, 1:0, 0:4)

Голы: Михнов - 1 (Торченюк, Гареев), 11:27 - 0:1. Мозякин - 1 (бол.), 13:13 - 1:1. Эллис - 1 (мен., Осала), 38:27 - 2:1. Обидин - 1 (Чесалин), 44:44 - 2:2. Голышев - 1 (Бек, Мегалинский), 45:33 - 2:3. Кучерявенко - 1 (Тичар), 52:50 - 2:4. Паре - 1 (п.в.), 57:49 - 2:5.

Вратари: Кошечкин (57:40 - 57:49) - Коварж.

Штраф: 6 - 10.

Броски: 30 (12+12+6) - 40 (15+8+17).

Судьи: Раводин, Соин.

23 августа. Магнитогорск. "Арена Металлург".