"Автомобилист" забросил 6 шайб "Ладе"

"Автомобилист" обыграл "Ладу" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча выдалась результативной, команды забросили 10 шайб на двоих. Клуб из Екатеринбурга занимает пятое место в Восточной конференции, "Лада" замыкает турнирную таблицу.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Автомобилист" (Екатеринбург) - "Лада" (Тольятти) - 6:4 (2:1, 1:1, 3:2)

Голы: Паре - 8 (Миловзоров, Трямкин), 0:14 - 1:0. Валуйский - 3 (Мастрюков), 3:32 - 1:1. Крикунов - 5 (Паре, Трямкин), 15:19 - 2:1. Мастрюков - 3 (бол., Капустин, Геноуэй), 23:11 - 2:2. Трямкин - 4 (Миловзоров), 23:36 - 3:2. Белоусов - 3 (бол., Воробьев, Бочаров), 42:41 - 3:3. Миловзоров - 4, 47:45 - 4:3. Белоусов - 4 (Кириллов, Капустин), 52:31 - 4:4. Миловзоров - 5, 55:10 - 5:4. Крикунов - 6 (п.в., Миловзоров, Трямкин), 59:25 - 6:4.

Вратари: Коварж - Красоткин (58:27 - 59:25).

Штраф: 6 - 10.

Броски: 46 (16+18+12) - 20 (6+4+10).

Судьи: Гамалей, Сергеев.

Екатеринбург. КРК "Уралец".