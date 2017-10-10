"Автомобилист" выиграл у "Витязя" и вышел на третье место на "Востоке"

"Автомобилист" обыграл "Витязь" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Екатеринбуржцы вышли на третье место в Восточной конференции.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Автомобилист" (Екатеринбург) - "Витязь" (Подольск) - 5:3 (1:1, 2:2, 2:0)

Голы: Макеев - 8 (бол., Семенов, Афиногенов), 0:49 - 0:1. Чайковски - 2 (Егоршев, Чесалин), 7:53 - 1:1. Головков - 1 (Афиногенов, Макеев), 20:22 - 1:2. Трямкин - 2 (Михнов, Торченюк), 27:11 - 2:2. Афиногенов - 10 (бол., Мозик, Никулин), 33:58 - 2:3. Миловзоров - 2 (Крикунов, Паре), 37:51 - 3:3. Торченюк - 2, 44:17 - 4:3. Михнов - 6 (Гареев), 57:58 - 5:3.

Вратари: Коварж - Бирюков (58:47).

Штраф: 8 - 4.

Броски: 28 (10+10+8) - 37 (11+12+14).

Судьи: Цыплаков, Щенев.