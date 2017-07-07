17:15 | Хоккей — КХЛ

"Автомобилист" вернул из "Динамо" своего воспитанника


"Автомобилист" на своем официальном сайте объявил о заключении контракта с нападающим Кириллом Пилипенко. Соглашение с 20-летним хоккеистом рассчитано на два года.

Напомним, что Пилипенко является воспитанником екатеринбургской школы хоккея, после чего уехал играть в системе московского "Динамо". За столичный клуб в КХЛ он провел всего пять матчей, в которых забросил две шайбы. В минувшем сезоне он провел 30 игр в чемпионате ВХЛ, в которых набрал 26 (13+13) очков, также он записал на свой счет 10 (4+6) очков в 18 встречах плей-офф.

Дополнительная информация

http://www.hc-avto.ru/news/1897/

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