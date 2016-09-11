"Автомобилист" в гостях победил "Барыс"

"Автомобилист" в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ победил "Барыс" – 4:3. Решающую шайбу забросил нападающий Александр Торченюк.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Барыс" (Астана) – "Автомобилист" (Екатеринбург) – 3:4 (2:1, 0:3, 1:0)
Голы: Моня – 3 (Журавлев, Мингалеев), 3:51 – 0:1. Даллмэн – 2 (Семенов), 4:23 – 1:1. Гренц – 1 (Савченко, Баркер), 7:13 – 2:1. Бухтеле – 2, 30:40 – 2:2. Тичар – 5 (Андерсен), 37:59 – 2:3. Торченюк – 5 (бол., Тимашов, Гареев), 39:43 – 2:4. Доус – 2 (Боченски), 49:20 – 3:4.
Вратари: Карлссон (59:38) – Сохатский.
Штраф: 12 – 12.
Броски: 28 (13+8+7) – 42 (8+19+15).
Судьи: Кулаков, Оленин.
11 сентября. Астана. "Барыс-Арена".