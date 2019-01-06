"Автомобилист" в гостях обыграл "Трактор"

"Автомобилист" в матче регулярного чемпионата КХЛ в гостях обыграл "Трактор" со счетом 2:0. Голы забили Денис Казионов и Илья Крикунов.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Трактор" (Челябинск) - "Автомобилист" (Екатеринбург) - 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Голы: Казионов - 6 (Крикунов, Кучерявенко), 33:14 - 0:1. Крикунов - 6 (п.в.), 59:35 - 0:2.

Вратари: Демченко (58:47 - 59:35) - Коварж.

Штраф: 6 - 8.

Броски: 36 (13+11+12) - 29 (10+10+9).

Судьи: Наумов, Оскирко.

6 января. Челябинск. ЛА "Трактор" им Валерия Белоусова.