"Автомобилист" в гостях обыграл "Торпедо"

"Автомобилист" в матче регулярного чемпионата КХЛ в гостях обыграл "Торпедо" со счетом 5:1. Нападающий Евгений Чесалин оформил дубль за 97 секунд.

"Автомобилист" одержал шестую победу в последних семи матчах, команда "Торпедо" потерпело третье поражение подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Торпедо" (Нижний Новгород) – "Автомобилист" (Екатеринбург) – 1:5 (0:1, 0:2, 1:2)

Голы: Секстон – 17 (Кучерявенко), 9:01 – 0:1. Да Коста – 18 (бол., Вишневский, Доус), 31:58 – 0:2. Паре – 14 (Чесалин), 39:13 – 0:3. Орлов – 3 (Кейлоф), 46:24 – 1:3. Чесалин – 1 (Секстон, Кучерявенко), 55:38 – 1:4. Чесалин – 2 (Кучерявенко), 57:15 – 1:5.

Вратари: Костин – Коварж.

Штраф: 8 – 2.

Броски: 23 (5+7+11) – 39 (18+15+6).

Судьи: Соин, Франо.

21 декабря. Нижний Новгород. КРК "Нагорный".