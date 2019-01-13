"Автомобилист" в гостях обыграл "Слован"

"Автомобилист" в матче регулярного чемпионата КХЛ в гостях обыграл "Слован" со счетом 6:4.

Дубль в составе гостей оформил Дэн Секстон.

"Автомобилист" прервал серию из двух поражений, "Слован" потерпел шестое поражение подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Слован" (Братислава) - "Автомобилист" (Екатеринбург) - 4:6 (1:3, 1:1, 2:2)

Голы: Крикунов - 9 (Кучерявенко, Трямкин), 1:17 - 0:1. Трямкин - 3 (Казионов, Крикунов), 6:43 - 0:2. Доус - 23 (бол., Вишневский, Да Коста), 7:14 - 0:3. Лампер - 5 (Бачик), 16:56 - 1:3. Секстон - 19 (бол., Вишневский), 27:59 - 1:4. Лампер - 6 (Лишка, Бачик), 33:52 - 2:4. Секстон - 20, 40:22 - 2:5. Сукель - 8 (Клок), 44:28 - 3:5. Яношик - 2 (бол., Клок), 50:38 - 4:5. Да Коста - 20 (мен., п.в., Секстон), 59:18 - 4:6.

Вратари: Чильяк (Штепанек, 7:14, 57:58 - 59:18) - Коварж.

Штраф: 8 - 10.

Броски: 28 (12+5+11) - 33 (7+14+12).

Судьи: Гамалей, Раводин.

13 января. Братислава. "Словнафт-Арена".