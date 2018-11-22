"Автомобилист" уступил "Торпедо", потерпев 4-е поражение в 5 играх

"Автомобилист" уступил "Торпедо" (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Юрий Сергиенко, Эндрю Кейлоф и Денис Баранцев. У хозяев гол в активе Стефана Да Косты.

"Автомобилист" с 53 очками остался лидером Восточной конференции. Это их 4-е поражение в 5 матчах. У "Торпедо" 38 очков и шестое место.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Автомобилист" (Екатеринбург) - "Торпедо" (Нижний Новгород) - 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)

Голы: Сергиенко - 4 (Ильин, Веряев), 15:08 - 0:1. Да Коста - 13 (Доус), 19:14 - 1:1. Кейлоф - 7 (Галузин), 31:20 - 1:2. Баранцев - 4 (бол.), 44:53 - 1:3.

Вратари: Сохатский - Тихомиров.

Штраф: 8 - 6.

Броски: 37 (14+10+13) - 27 (11+11+5).

Судьи: Гашилов, Гофман.

22 ноября. Екатеринбург. КРК "Уралец".

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