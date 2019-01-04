"Автомобилист" уступил московскому "Динамо", прервав серию из пяти побед подряд

"Автомобилист" проиграл московскому "Динамо" в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ - 0:2. Заброшенными шайбами в составе бело-голубых отметились нападающий Вадим Шипачев и Юусо Хиетанен.

"Автомобилист" занимает 1-е место в Восточной конференции, имея в активе 73 очка. "Динамо" с 51 баллом располагается на 5-й строчке на Западе.

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

"ХК Динамо" (Москва) - "Автомобилист" (Екатеринбург) - 2:0 (0:0, 2:0, 0:0)

Голы: Шипачев - 15 (Раисов), 26:38 - 1:0. Хиетанен - 6 (Моисеев, Мозер), 33:26 - 2:0.

Вратари: Бочаров - Коварж (58:27).

Штраф: 4 - 4.

Броски: 31 (8+13+10) - 30 (12+10+8).

Судьи: Кулаков, Оленин.

4 января. Москва. "ВТБ Арена".

Все о КХЛ - здесь