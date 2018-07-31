"Автомобилист" сообщил о состоянии Торченюка после травмы головы

Игрок "Автомобилиста", который получил травму в матче с чешским "Динамо" - это нападающий Александр Торченюк, сообщил официальный Твиттер клуба.

- За две минуты до перерыва при счете 2:0 в пользу "Автомобилиста" Александр Торченюк без контакта с другими игроками ударился головой об борт и потерял сознание, - говорится в сообщении. - Матч решено было не доигрывать. Игрок пришел в себя и находится в стационаре в больнице города Хомутов под наблюдением местных врачей и доктора нашей команды.

Проведенная томография головного мозга патологий не выявила. Александр пока останется в больнице для более полного обследования и не полетит с командой в Екатеринбург сегодня вечером. Мы желаем Саше скорейшего выздоровления и возвращения в строй.