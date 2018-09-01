"Автомобилист" раздаст тетради отличникам и хорошистам

"Автомобилист" решил поощрить школьников, которые хорошо проявляют себя в учебе. Во время первого матча сезона с рижским "Динамо", который состоится 2 сентября, "Автомобилист" раздаст в честь начала учебного года тетради со своей символикой отличникам и хорошистам.

– Окончил учебный год без троек? Приноси дневник за прошлый учебный год на первый домашний матч, который состоится уже завтра! – говорится в сообщении клуба. – Покажи свои оценки – только четверки и пятерки за год! Получи в подарок тетрадь с символикой нашего хоккейного клуба!