"Автомобилист" проведет 9 матчей во время предсезонной подготовки

"Автомобилист" в своем официальном Твиттере опубликовал расписание предсезонной подготовки к следующему сезону регулярного чемпионата КХЛ. В минувшем сезоне клуб занял 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции и не вышел в плей-офф.

С 5 по 18 июля команда проведет сбор в Курганово, а с 20-го по 30-е число в Чехии. Первый матч команды состоится 1 августа на Кубке губернатора Нижегородской области. На этом турнире "Автомобилист" сыграет против "Ак Барса" (1 августа), магнитогорского "Металлурга" (2 августа), "Спартака" (3 августа), "Салавата Юлаева" (5 августа) и "Торпедо" (6 августа).

С 15 по 19 августа "Автомобилист" примет участие в Мемориале Блинова, где соперниками будут "Амур" (15 августа), "Барыс" (17 августа), "Авангард" (18 августа) и "Югра" (19 августа).