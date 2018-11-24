"Автомобилист" проиграл "Ак Барсу", потерпев третье поражение подряд

"Автомобилист" проиграл "Ак Барсу" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 3:4. Дублем в составе гостей отметился нападающий Иржи Секач.

"Автомобилист" потерпел третье поражение подряд. Команда из Екатеринбурга занимает первое место на Востоке, имея в активе 53 очка. "Ак Барс" с 47 баллами располагается на третьей строчке.

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"Автомобилист" (Екатеринбург) - "Ак Барс" (Казань) - 3:4 (0:0, 3:2, 0:2)

Голы: Секач - 12 (Зарипов, Азеведо), 20:21 - 0:1. Секстон - 15 (бол., Бодров), 26:56 - 1:1. Гуркин - 1 (Секстон, Паре), 31:23 - 2:1. Постма - 6 (бол., Зарипов), 35:04 - 2:2. Доус - 15 (бол., Голышев), 39:36 - 3:2. Секач - 13 (Марков), 49:15 - 3:3. Клинкхаммер - 11 (бол., Зарипов, Азеведо), 51:45 - 3:4.

Вратари: Макаров (59:01) - Подъяпольский.

Штраф: 10 - 20.

Броски: 26 (10+12+4) - 35 (12+10+13).

Судьи: Бондарь, Наумов.

24 ноября. Екатеринбург. КРК "Уралец".

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