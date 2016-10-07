"Автомобилист" прервал серию из шести поражений, обыграв "Нефтехимик"

Екатеринбургский "Автомобилист" на своем льду нанес поражение нижнекамскому "Нефтехимику" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра завершилась со счетом 3:2. "Автомобилист" прервал серию из шести поражений подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Автомобилист" (Екатеринбург) – "Нефтехимик" (Нижнекамск) – 3:2 (2:1, 1:0, 0:1)

Голы: Гареев – 2 (Торченюк, Моня), 3:15 – 1:0. Кинрейд – 3 (Стась, Сергеев), 7:22 – 1:1. Андерсен – 3 (Бухтеле), 15:14 – 2:1. Щемеров – 1 (Голышев), 27:32 – 3:1. Стась – 3 (Брынцев), 58:04 – 3:2.

Вратари: Сохатский – Колппанен (Лисутин, 27:59, 59:04).

Штраф: 2 – 8.

Броски: 28 (12+11+5) – 33 (11+10+12).

Судьи: Гашилов, Кадыров.

7 октября. Екатеринбург. КРК "Уралец".