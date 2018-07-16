"Автомобилист" представил форму в виде кольчуги. Видео

"Автомобилист" в своем официальном Твиттере представил комплект формы для предсезонных турниров. Команда будет выступать в светло-серых свитерах, выполненых в стиле кольчуги.
Первые матчи "Автомобилист" проведет на сборе в Чехии. Соперники: "Хомутов" (27 июля), "Пардубице" (29 июля) и "Куньлунь" (29 июля).
🚨Летние матчи “Автомобилист” сыграет в обмундировании русской “ледовой дружины” pic.twitter.com/HbV4DN3DBI– ХК "Автомобилист" (@IHCAvtomobilist) 16 июля 2018 г.
👉🏼Представляем предсезонную форму нашей команды!– ХК "Автомобилист" (@IHCAvtomobilist) 16 июля 2018 г.
😉Все подробности у нас на сайте: https://t.co/xZoACw8OJ6 pic.twitter.com/GlboyJVNX1
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