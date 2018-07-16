"Автомобилист" представил форму в виде кольчуги. Видео

"Автомобилист" в своем официальном Твиттере представил комплект формы для предсезонных турниров. Команда будет выступать в светло-серых свитерах, выполненых в стиле кольчуги.

Первые матчи "Автомобилист" проведет на сборе в Чехии. Соперники: "Хомутов" (27 июля), "Пардубице" (29 июля) и "Куньлунь" (29 июля).