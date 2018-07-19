"Автомобилист" поздравил Коваржа с 30-летием

"Автомобилист" поздравил с 30-летием вратаря команды Якуба Коваржа. Чешский голкипер перешел в екатеринбургский клуб в прошлом году из "Северстали". До этого с 2013 по 2016 он также играл за "Автомобилист". Всего в КХЛ он провел 161 игру.

- Сегодня 30 лет исполняется стражу наших ворот – Якубу Коваржу! Желаем ему здоровья, счастья в семье, уюта и тепла в доме, а на льду – успехов и удачи, - отмечается в сообщении.