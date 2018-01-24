"Автомобилист" потерял Миловзорова до конца сезона

"Автомобилист" внес в список травмированных до конца сезона нападающего Егора Миловзорова, сообщает официальный сайт КХЛ. Напомним, что 30-летний хоккеист получил перелом ребра в матче регулярного чемпионата против "Сибири" (0:3). Также у него повреждено легкое.

Форвард в этой встрече провел в первом периоде одну минуту и три секунды, после чего отправился в раздевалку и больше на льду не появился. В текущем сезоне Миловзоров набрал 25 (13+12) очков в 42 матчах.

Напомним, что клуб из Екатеринбурга обеспечил себе место в плей-офф.