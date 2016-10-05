"Автомобилист" потерпел шестое поражение подряд в матче с "Ладой"

"Лада" обыграла на выезде "Автомобилист" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Тольяттинцы уступали по ходу матча со счетом 1:3, однако смогли одержать итоговую победу. Стоит отметить, что в концовке третьего периода на арене погас свет. "Автомобилист" потерпел шестое поражение подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Автомобилист" (Екатеринбург) – "Лада" (Тольятти) – 3:4 (1:1, 2:1, 0:2)

Голы: Иванов – 2 (Филатов, Бумагин), 6:01 – 0:1. Турбин – 1 (Бухтеле), 7:24 – 1:1. Голышев – 2, 35:20 – 2:1. Тимашов – 2 (бол., Голышев, Турбин), 37:52 – 3:1. Филатов – 4 (Корягин), 39:06 – 3:2. Филатов – 5 (Иванов, Ежов), 54:43 – 3:3. Иванов – 3 (Аронсон, Шенфельд), 56:23 – 3:4.

Вратари: Устинский (58:58 – 59:43, 59:50) – Ежов.

Штраф: 4 – 26.

Броски: 30 (4+17+9) – 25 (8+6+11).

Судьи: Морозов, Цыплаков.

5 октября. Екатеринбург. КРК "Уралец".