"Автомобилист" подписал контракты с четырьмя игроками

Нападающие Роман Ивашов, Андрей Обидин, Арсений Елтышев и защитник Павел Лукошин подписали двусторонние контракты с "Автомобилистом", информирует пресс-служба екатеринбуржцев. Подробности сделки не разглашаются.

Ивашов выступает за "Авто" с 2013 года. Всего в МХЛ на его счету 155 игр и 94 (42+52) очка, в 2015 году Ивашов дебютировал в "Автомобилисте", а в прошлом году был признал лучшим новичком недели в КХЛ.

Обидин также играет за екатеринбуржцев с 2013 года. Он провел в МХЛ 199 игр, набрав 103 (50+53) очка. Елтышев пополнил состав команды в 2014 году, провел 85 матчей, набрав 49 (20+29) очков.

Лукошин дебютировал в составе "Авто" в МХЛ в 2013 году, затем перешел в "Атланты", однако через год вернулся. Всего в лиге Лукошин провел 120 игр, набрал 31 (5+26) очко.

Отметим, что по контрактам все игроки, кроме Лукошина, могут выступать во всех трех командах клуба ("Авто", "Учалы", "Автомобилист"). Павел не подходит по возрасту для молодежки и имеет право играть в ВХЛ и КХЛ.