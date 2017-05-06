"Автомобилист" подписал Григоренко, Мишарина и Бодрова

"Автомобилист" на своем официальном сайте объявил о подписании контрактов с нападающим Игорем Григоренко и защитниками Георигием Мишариным и Денисом Бодровым. Григоренко и Мишарин подписали контракты сроком на два года. Соглашение Бодрова рассчитано на три года.

Два последних сезона 34-летний Григоренко выступал за "Салават Юлаев", будучи капитаном команды. На высшем уровне в российских чемпионатах, включая Суперлигу и КХЛ, Григоренко принял участие в 791 матче, набрав 465(240+225) очков.

С 2010 по 2013 Мишарин выступал за магнитогорский "Металлург", затем на два года вернулся в ЦСКА, а с 2015-го был игроком "Сибири". На высшем уровне в российских чемпионатах, включая Суперлигу и КХЛ, 31-летний игрок провел 702 матча, в которых набрал 139(36+103) очков.

Бодров – серебряный призер молодежного чемпионата мира-2016. В последние три года 30-летний хоккеист играл за "Салават Юлаев". Всего в КХЛ он провел 404 матча, набрав 100 (23+77) очков.