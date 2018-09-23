"Автомобилист" подписал Евгения Грачева

"Автомобилист" подписал двусторонний контракт с нападающим Евгением Грачевым, сообщает официальный сайт клуба. Срок соглашения составит один год.

Грачев - воспитанник "Локомотива". В 2008 году он отправился в Северную Америку, где выступал в НХЛ за "Рейнджерс" и "Сент-Луис", а также за ряд клубов низших лиг. В 2013-м он вернулся в Россию, играл за "Адмирал", "Локомотив", "Амур". Последние два сезона нападающий провел в "Торпедо". Всего в КХЛ на его счету 272 матча, набрав 61 (24+39) очко.