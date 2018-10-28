17:29 | Хоккей — КХЛ

"Автомобилист" победил "Спартак"

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"Автомобилист" победил "Спартак" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 2:1 ОТ. Победную шайбу забросил защитник Алексей Василевский

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"Автомобилист" (Екатеринбург) - "Спартак" (Москва) - 2:1 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы: Да Коста - 10 (Доус, Голышев), 0:50 - 1:0. Лисин - 2 (Никонцев, Максвелл), 36:10 - 1:1. Василевский - 2 (Голышев), 62:32 - 2:1.

Вратари: Коварж - Гудачек.

Штраф: 4 - 4.

Броски: 34 (11+13+7+3) - 31 (3+17+11+0).

Судьи: Ансонс, Кислов.

28 октября. Екатеринбург. КРК "Уралец".

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