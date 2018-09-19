"Автомобилист" победил Сочи, одержав восьмую победу подряд

"Автомобилист" победил "Сочи" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 5:1. Клуб из Екатеринбурга одержал восьмую победу подряд, продолжая лидировать на Востоке.

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Сочи" (Сочи) - "Автомобилист" (Екатеринбург) - 1:5 (0:0, 1:1, 0:4)

Голы: Овитю - 1 (бол., Полунин), 27:05 - 1:0. Миловзоров - 1 (Гуркин), 36:09 - 1:1. Паре - 2 (бол., Доус, Трямкин), 40:32 - 1:2. Секстон - 6 (Бодров), 41:03 - 1:3. Крикунов - 2 (Кучерявенко), 52:49 - 1:4. Да Коста - 4 (бол., Паре, Доус), 53:41 - 1:5.

Вратари: Шикин - Сохатский.

Штраф: 8 - 14.

Броски: 23 (4+14+5) - 23 (6+9+8).

Нереализованный буллит: Коллинс (Сочи), 39:36 (Вратарь).

Судьи: Акузовский, Фатеев.

19 сентября. Сочи. ДС "Большой".

Все о КХЛ - здесь