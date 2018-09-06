"Автомобилист" победил "Слован", забросив шайбу за секунду до конца овертайма

"Автомобилист" победил "Слован" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 3:2 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 1:0). Победную шайбу за секунду до окончания овертайма забросил нападающий Анатолий Голышев.

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"Автомобилист" (Екатеринбург) - "Слован" (Братислава) - 3:2 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 1:0)

Голы: Да Коста - 1 (Доус), 6:46 - 1:0. Серсен - 1 (Лишка, Чипчура), 12:49 - 1:1. Белоусов - 1 (Паре), 24:34 - 2:1. Тэйфф - 1 (Серсен, Рау), 59:11 - 2:2. Голышев - 2 (бол., Доус, Вишневский), 64:59 - 3:2.

Вратари: Коварж - Штепанек (58:35 - 59:11).

Штраф: 8 - 8.

Броски: 29 (5+16+6+2) - 38 (5+12+18+3).

Судьи: Гамалей, Кислов.

6 сентября. Екатеринбург. КРК "Уралец". 4562 зрителя.

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