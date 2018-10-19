"Автомобилист" победил "Северсталь"

"Автомобилист" обыграл "Северсталь" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 3:1. Заброшенными шайбами отметились нападающие Стефан Да Коста, Найджел Доус и Виталий Попов.
Хоккей
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"Северсталь" (Череповец) - "Автомобилист" (Екатеринбург) - 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)
Голы: Да Коста - 8 (бол., Доус, Вишневский), 8:04 - 0:1. Доус - 7 (бол., Паре, Да Коста), 23:08 - 0:2. Попов - 2 (Хрипунов, Белоусов), 43:12 - 0:3. Гераськин - 2 (Лапин, Лекомцев), 51:20 - 1:3.
Вратари: Фурх - Коварж.
Штраф: 10 - 2.
Броски: 23 (2+8+13) - 37 (17+9+11).
Судьи: Гамалей, Щенев.
19 октября. Череповец. "Ледовый дворец".
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