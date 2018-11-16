"Автомобилист" победил минское "Динамо"

"Автомобилист" обыграл минское "Динамо" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 4:0. Дублем отметился нападающий Егор Миловзоров.
"Автомобилист" с 53 баллами продолжает лидировать на Востоке. Минское "Динамо" с 18 очками занимает последнее место на Западе.
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"Динамо" (Минск) - "Автомобилист" (Екатеринбург) - 0:4 (0:3, 0:1, 0:0)
Голы: Миловзоров - 4 (Бодров, Белоусов), 8:30 - 0:1. Миловзоров - 5 (бол., Бодров, Василевский), 16:34 - 0:2. Бодров - 2 (Да Коста, Секстон), 18:02 - 0:3. Секстон - 14 (Доус), 20:22 - 0:4.
Вратари: Энрот (Карнаухов, 20:00) - Сохатский.
Штраф: 8 - 10.
Броски: 19 (7+8+4) - 33 (15+12+6).
Судьи: Беляев, Соин.
16 ноября. Минск. "Минск-Арена".
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