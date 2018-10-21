"Автомобилист" победил "Локомотив", одержав 20-ю победу в сезоне

"Автомобилист" победил в овертайме "Локомотив" со счетом 2:1. Победу екатеринбуржцам принес форвард Стефан Да Коста (65-я минута).

Для "Автомобилиста" эта победа стало 20-й в нынешнем сезоне. На счету команды лишь одно поражение в регулярном чемпионате КХЛ. "Локомотив" прервал шестиматчевую победную серию.

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"Локомотив" (Ярославль) - "Автомобилист" (Екатеринбург) - 1:2 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: Рассейкин - 2 (Вишневский), 5:47 - 0:1. Козун - 6 (Осипов, Локтионов), 13:23 - 1:1. Да Коста - 9 (Секстон), 64:41 - 1:2.

Вратари: Коновалов - Коварж.

Штраф: 8 - 6.

Броски: 32 (15+10+6+1) - 38 (10+12+9+7).

Судьи: Акузовский, Беляев.

21 октября. Ярославль. "Арена-2000".