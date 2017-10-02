"Автомобилист" победил "Адмирал", проигрывая по ходу встречи 0:2

"Автомобилист" обыграл "Адмирал" со счетом 4:2 в матче регулярного чемпионата КХЛ. В первом периоде Дамир Жафяров вывел клуб из Владивостока вперед, менее чем через минуту Дмитрий Саюстов удвоил преимущество.

Егор Миловзоров отыграл одну шайбу, а во втором периоде Денис Мингалеев сравнял счет. В третьем игровом отрезке броски Алексея Василевского и Ильи Крикунова принесли победу "Автомобилисту".

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Адмирал" (Владивосток) - "Автомобилист" (Екатеринбург) - 2:4 (2:1, 0:1, 0:2)

Голы: Жафяров - 5 (Казаков), 15:00 - 1:0. Саюстов - 1 (Ткачев, Земченок), 15:59 - 2:0. Миловзоров - 1 (Крикунов, Мишарин), 16:56 - 2:1. Мингалеев - 1 (Гареев), 21:59 - 2:2. Василевский - 6 (Чесалин, Мингалеев), 52:28 - 2:3. Крикунов - 2 (Кучерявенко), 55:18 - 2:4.

Вратари: Бобков - Коварж.Штраф: 2 - 6.

Броски: 31 (15+9+7) - 29 (12+8+9).

Судьи: Бирин, Овчинников.

2 октября. Владивосток. "Фетисов Арена".