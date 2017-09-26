"Автомобилист" по буллитам обыграл "Нефтехимик"

"Автомобилист" дома одержал победу над "Нефтехимиком" (4:3 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ. В составе победителей по разу отличились Дуайт Кинг, Алексей Михнов и Дмитрий Мегалинский. За гостей отметился забитой шайбой Александр Брынцев и дубль оформил Чад Рау.
Победный буллит забил Илья Крикунов.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Автомобилист" (Екатеринбург) - "Нефтехимик" (Нижнекамск) - 4:3 Б (1:0, 1:1, 1:2, 0:0, 1:0)
Голы: Кинг - 1 (Бек), 6:35 - 1:0. Михнов - 5 (Гареев), 21:30 - 2:0. Рау - 6 (бол., Ганзл), 26:29 - 2:1. Мегалинский - 1 (Крикунов), 43:49 - 3:1. Брынцев - 2, 47:10 - 3:2. Рау - 7, 56:19 - 3:3.
Победный буллит: Крикунов.
Вратари: Коварж - Ежов.
Штраф: 22 - 6.
Броски: 27 (9+11+3+4) - 36 (14+10+10+2).
Судьи: Беляев, Бирин.
26 сентября. Екатеринбург. КРК "Уралец".
Дополнительная информация
- Нефтехимик (Хоккей)
- Автомобилист Екатеринбург
- Алексей Михнов
- Дмитрий Мегалинский
- Илья Крикунов
- Чад Рау
- Дуайт Кинг
- Александр Брынцев