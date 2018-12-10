"Автомобилист" переиграл в домашнем поединке "Спартак"

"Автомобилист" одолел у себя дома "Спартак" со счетом 4:1.

В составе победителей отличились Алексей Василевский, Франсис Паре, Артем Гареев и Найджел Доус. У "Спартака" единственную шайбу забросил Илья Зубов.

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"Автомобилист" (Екатеринбург) - "Спартак" (Москва) - 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)

Голы: Василевский - 4 (бол., Секстон, Гареев), 26:33 - 1:0. Зубов - 9 (бол., Никонцев, Даугавиньш), 34:27 - 1:1. Паре - 13 (Вишневский), 35:59 - 2:1. Гареев - 3 (Хрипунов, Кучерявенко), 49:43 - 3:1. Доус - 19 (Мамкин, Бодров), 57:49 - 4:1.

Вратари: Коварж - Гудачек.

Штраф: 2 - 6.

Броски: 31 (8+11+12) - 25 (10+6+9).

Судьи: Кислов, Лаврентьев.

10 декабря. Екатеринбург. КРК "Уралец".

Подопечные Андрея Мартемьянова укрепили свое лидерство в Восточной конференции. На их счету 63 очка в 38 матчах. "Спартак" остался на пятом месте Запада с 42 баллами в 38 встречах.