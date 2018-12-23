"Автомобилист" переиграл "Трактор" со счетом 3:2

"Автомобилист" одержал домашнюю победу над "Трактором" со счетом 3:2.

К середине второго периода хозяева вели со счетом 3:0. Голами в их составе отметились Найджел Доус, Дэн Секстон и Никита Трямкин. В заключительном игровом отрезке "Трактор" отыграл два гола усилиями канадского форварда Кристиана Томаса, но сравнять счет челябинцы не смогли.

После этой победы "Автомобилист" укрепил свое лидерство в Восточной конференции, набрав 69 очков в 42 играх. Ближайший преследователь в лице "Ак Барса" отстает на пять баллов, казанцы сыграют свой матч завтра, на выезде, с минским "Динамо".

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"Автомобилист" (Екатеринбург) - "Трактор" (Челябинск) - 3:2 (1:0, 2:0, 0:2)

Голы: Доус - 22 (бол., Паре, Да Коста), 4:20 - 1:0. Секстон - 18 (Паре, Мамкин), 25:06 - 2:0. Трямкин - 2 (Кучерявенко), 28:23 - 3:0. Томас - 4 (Энлунд, Щехура), 42:33 - 3:1. Томас - 5 (Щехура), 44:42 - 3:2.

Вратари: Коварж - Демченко (Судницин, 31:34, 59:06).

Штраф: 2 - 2.

Броски: 28 (13+13+2) - 26 (7+5+14).

Судьи: Лаврентьев, Одиньш.

23 декабря. Екатеринбург. КРК "Уралец".

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