"Автомобилист" переиграл "Куньлунь"

"Автомобилист" нанес поражение "Куньлуню" в домашнем поединке регулярного чемпионата КХЛ со счетом 5:3.

После первого периода гости вели в счете 2:0, благодаря голам форвардов Патрика Лунда и Велли-Матти Савинайнена. Но уже ко второму перерыву хозяева не только отырались, но и повели в счете. Заброшенными шайбами отметились Анатолий Голышев, Франсис Паре и Максим Рассейкин. На 53-й минуте нападающий "драконов" Томаш Мертль сравнял счет, но концовка поединка осталась за хозяевами льда. Точные броски Степана Хрипунова и Стефана Да Косты принесли им победу в матче.

"Автомобилист" сохранил лидерство в Восточной конференции. В активе подопечных Андрея Мартемьянова 61 очко в 37 матчах. "Куньлунь" остался на восьмой позиции в Восточной конференции с 35 баллами.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Автомобилист" (Екатеринбург) - "Куньлунь" (Пекин) - 5:3 (0:2, 3:0, 2:1)

Голы: Савинайнен - 6 (Вольски), 11:50 - 0:1. Лунд - 3 (Палола), 13:29 - 0:2. Голышев - 14 (Гуркин, Вишневский), 25:14 - 1:2. Паре - 12 (Секстон, Чесалин), 29:33 - 2:2. Рассейкин - 3, 37:04 - 3:2. Мертль - 4 (Латта, Юйэнь Зак), 53:41 - 3:3. Хрипунов - 3 (бол., Секстон, Кучерявенко), 55:54 - 4:3. Да Коста - 17 (п.в., Доус, Голышев), 59:08 - 5:3.

Вратари: Коварж - Кархунен (58:32 - 59:08).

Штраф: 2 - 6.

Броски: 34 (9+13+12) - 25 (7+10+8).

Судьи: Оскирко, Рогачев.

9 декабря. Екатеринбург. КРК "Уралец". 5500 зрителей.

Турнирная таблица КХЛ