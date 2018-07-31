"Автомобилист" отменил матч с чешским "Динамо" из-за серьезной травмы игрока

Товарищеский матч "Автомобилиста" с чешским "Динамо" из Падрубице был отменен, сообщает официальный сайт российского клуба. Имя игрока не уточняется.
Подробную информацию клуб обещает сообщить позднее.
Было принято решение отменить матч "Автомобилист - Динамо Пардубице" .– ХК "Автомобилист" (@IHCAvtomobilist) 31 июля 2018 г.
Более подробную информацию сообщим позже.
Пожалуйста, наберитесь терпения.
Уточнение: травму получил НЕ Кучерявенко!– ХК "Автомобилист" (@IHCAvtomobilist) 31 июля 2018 г.
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