17:06 | Хоккей — КХЛ

"Автомобилист" отменил матч с чешским "Динамо" из-за серьезной травмы игрока


Товарищеский матч "Автомобилиста" с чешским "Динамо" из Падрубице был отменен, сообщает официальный сайт российского клуба. Имя игрока не уточняется.

Подробную информацию клуб обещает сообщить позднее.

 

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