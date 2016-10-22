"Автомобилист" одержал вторую победу подряд, обыграв "Витязь"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Автомобилист" на своем льду одолел "Витязь" – 2:1. Решающая шайба на счету защитника Николая Тимашова. Для хозяев эта победа стала второй подряд и лишь третьей в последних 13 встречах.

"Автомобилист" занимает 12-е место в Восточном дивизионе. "Витязь" идет девятым на Западе.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Автомобилист" (Екатеринбург) – "Витязь" (Подольск) – 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)

Голы: Гареев – 3, 2:29 – 1:0. Макеев – 8 (Ержабек, Афиногенов), 44:00 – 1:1. Тимашов – 3 (бол., Торченюк), 50:52 – 2:1.

Вратари: Устинский – Сятери (58:20).

Штраф: 14 – 10.

Броски: 32 (12+15+5) – 20 (3+7+10).

Судьи: Морозов, Одиньш.

22 октября. Екатеринбург. КРК "Уралец".