"Автомобилист" одержал волевую победу в 700-м матче Билялетдинова у руля "Ак Барса"

"Автомобилист" на своем льду победил "Ак Барс" (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Хозяева сумели выиграть, уступая после первого периода со счетом 0:2.

Отметим, что екатеринбуржцы во втором периоде сравняли счет благодаря шайбе Никиты Трямкина после сольного прохода.

Для главного тренера проигравших Зинэтулы Билялетдинова эта игра стала 700-й у руля казанского клуба. Специалист работал с "Ак Барсом" с 2004 по 2011 год, после чего вновь возглавил команду в 2014 году. Под его руководством клуб из столицы Татарстана дважды стал обладателем Кубка Гагарина.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Автомобилист" (Екатеринбург) - "Ак Барс" (Казань) - 3:2 (0:2, 2:0, 1:0)

Голы: Секач - 1 (Азеведо, Ландер), 2:49 - 0:1. Глинкин - 2 (бол., Токранов, Ткачев), 4:42 - 0:2. Торченюк - 1 (мен., Чесалин), 30:33 - 1:2. Трямкин - 1, 34:37 - 2:2. Крикунов - 1 (Голышев), 55:01 - 3:2.

Вратари: Коварж - Гарипов (58:42).

Штраф: 8 - 6.

Броски: 20 (2+12+6) - 21 (5+6+10).

Судьи: Гофман, Наумов.

6 сентября. Екатеринбург. КРК "Уралец".