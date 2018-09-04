"Автомобилист" одержал волевую победу над ЦСКА

"Автомобилист" в Екатеринбурге обыграл ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ - 3:1. 2 (1+1) очка в этой встрече набрал нападающий хозяев Илья Крикунов.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Автомобилист" (Екатеринбург) - ЦСКА (Москва) - 3:1 (0:0, 0:1, 3:0)

Голы: Вей - 2 (Марченко, Капризов), 23:35 - 0:1. Паре - 1 (бол., Секстон, Трямкин), 43:04 - 1:1. Кучерявенко - 2 (Крикунов), 54:53 - 2:1. Крикунов - 1 (бол., п.в.), 59:58 - 3:1.

Вратари: Коварж - Сорокин (59:34 - 59:58).

Штраф: 2 - 10.

Броски: 23 (5+8+10) - 31 (7+14+10).

Судьи: Наумов, Франо.

4 сентября. Екатеринбург. КРК "Уралец".