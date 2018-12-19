"Автомобилист" одержал победу над "Нефтехимиком". Доус забросил 21-ю шайбу в сезоне

"Автомобилист" одержал победу над "Нефтехимиком"​ в рамках регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:1. В составе екатеринбургской команды отличились нападающие Найджел Доус и Дэн Секстон.

"Автомобилист" занимает первое место с 65 очками в Восточной конференции. "Нефтехимик" с 34 баллами располагается на 10-й строчке.

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"Нефтехимик" (Нижнекамск) – "Автомобилист" (Екатеринбург) – 1:2 (0:2, 1:0, 0:0)

Голы: Секстон - 16, 12:59 - 0:1. Доус - 21, 16:45 - 0:2. Нестрашил - 6 (бол., Полашек, Галимов), 39:55 - 1:2.

Вратари: Ежов (58:40) - Коварж.

Штраф: 14 - 4.

Броски: 33 (13+12+8) - 32 (10+10+12).

Судьи: Беляев, Оскирко.

19 декабря. Нижнекамск. ЛД "Нефтехим-Арена".