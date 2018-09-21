"Автомобилист" одержал девятую победу подряд, обыграв "Йокерит"

"Автомобилист" обыграл "Йокерит" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 3:0. Лидер "Востока" забросил три шайбы лучшей команде "Запада" в третьем периоде.

Для "Автомобилиста" эта победа стала девятой подряд на старте чемпионата. "Йокерит" потерпел второе поражение.

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Регулярный чемпионат

"Йокерит" (Хельсинки) - "Автомобилист" (Екатеринбург) - 0:3 (0:0, 0:0, 0:3)

Голы: Крикунов - 3 (бол., Секстон, Кучерявенко), 50:41 - 0:1. Да Коста - 5 (п.в.), 57:48 - 0:2. Голышев - 7 (п.в., Паре), 58:16 - 0:3.

Вратари: Запольски (57:36 - 57:48, 58:00 - 58:16) - Коварж.

Штраф: 8 - 8.

Броски: 28 (13+8+7) - 20 (6+2+12).

Судьи: Кулаков, Франо.

21 сентября. Хельсинки. "Хартвалл Арена".