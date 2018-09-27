"Автомобилист" одержал 11 победу подряд

"Автомобилист" обыграл "Северсталь" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 4:0. В составе победителей дубль сделал Найджел Доус, еще по шайбе забросили Иван Вишневский и Стефан Да Коста.

Эта победа стала для "Автомобилиста" 11-й подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Автомобилист" (Екатеринбург) - "Северсталь" (Череповец) - 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)

Голы: Вишневский - 1 (Доус, Голышев), 22:25 - 1:0. Доус - 2 (бол., Паре, Да Коста), 38:50 - 2:0. Да Коста - 6 (Доус, Василевский), 40:30 - 3:0. Доус - 3 (бол., Голышев, Да Коста), 45:48 - 4:0.

Вратари: Коварж - Фурх (Магарилов, 45:48).

Штраф: 8 - 8.

Броски: 30 (11+11+8) - 26 (13+6+7).

Судьи: Кочетов, Юдаков.

27 сентября. Екатеринбург. КРК "Уралец".

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