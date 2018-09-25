"Автомобилист" одержал 10 победу подряд

"Автомобилист" в овертайме обыграл "Локомотив" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 5:4. За екатеринбургский клуб дубль на счету у Франсиса Паре, еще по шайбе забросили Егор Миловзоров, Анатолий Голышев и Дэн Секстон. В составе ярославской команды Степан Санников оформил дубль, также отличились Андрей Локтионов и Денис Алексеев.

Эта победа стала для "Автомобилиста" десятой подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Автомобилист" (Екатеринбург) - "Локомотив" (Ярославль) - 5:4 ОТ (1:2, 0:2, 3:0, 1:0)

Голы: Миловзоров - 2 (бол., Секстон), 7:33 - 1:0. Санников - 1 (Е. Аверин), 12:07 - 1:1. Локтионов - 3 (бол., Накладал, Контиола), 15:20 - 1:2. Алексеев - 2 (Юртайкин), 30:19 - 1:3. Санников - 2 (Елесин, Е. Аверин), 39:47 - 1:4. Паре - 3, 44:29 - 2:4. Паре - 4 (Доус, Секстон), 49:32 - 3:4. Голышев - 8 (бол., Паре, Да Коста), 54:40 - 4:4. Секстон - 7 (Вишневский), 62:45 - 5:4.

Вратари: Коварж - Коновалов.

Штраф: 2 - 8.

Броски: 33 (12+9+10+2) - 35 (16+16+1+2).

Судьи: Беляев, Гашилов.

25 сентября. Екатеринбург. КРК "Уралец".

Все о КХЛ – здесь.