"Автомобилист" обыграл "Слован", Куляш набрал два очка

"Автомобилист" в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл "Слован" со счетом 6:3.

В составе хозяев площадки отличились Дмитрий Пестунов, Николай Тимашов, Егор Миловзоров, Евгений Чесалин и Артем Гареев (дубль).

Отметим, что две результативных передачи отдал защитник Денис Куляш, для которого это дебютный матч в составе команды из Екатеринбурга.

У гостей голы забили Радек Смоленяк, Иван Шварны и Колби Дженовей.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Автомобилист" (Екатеринбург) - "Слован" (Братислава) - 6:3 (2:1, 0:0, 4:2)

Голы: Пестунов - 2 (Бек, Куляш), 1:59 - 1:0. Смоленяк - 5 (бол., Бойчак, Геноуэй), 12:30 - 1:1. Тимашов - 1 (бол., Крикунов, Куляш), 18:56 - 2:1. Миловзоров - 3 (бол., Паре, Трямкин), 42:55 - 3:1. Гареев - 3 (бол., Михнов, Торченюк), 45:36 - 4:1. Шварни - 2 (Ворачек, Микуш), 48:22 - 4:2. Чесалин - 4 (Пестунов), 51:15 - 5:2. Геноуэй - 3 (бол.), 56:11 - 5:3. Гареев - 4 (п.в.), 58:08 - 6:3.

Вратари: Коварж - Мазанец (58:03 - 58:08).

Штраф: 35 - 18.

Броски: 37 (10+12+15) - 36 (8+12+16).

Судьи: Гофман, Оскирко.

12 октября. Екатеринбург. КРК "Уралец".