"Автомобилист" обыграл "Салават Юлаев", во второй раз в сезоне сыграв "на ноль"

"Автомобилист" на своем льду одержал победу над "Салаватом Юлаевым" (4:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Отметим, что екатеринбуржцы всего во второй раз в сезоне сумели сыграть "на ноль" - оба шатаута принадлежат Якубу Коваржу.

При счете 0:0 в конце второго периода форвард гостей Йоонас Кемппайнен не сумел реализовать буллит. В третьей двадцатиминутке хозяева забросили в ворота Бена Скривенса четыре безответные шайбы.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Автомобилист" (Екатеринбург) - "Салават Юлаев" (Уфа) - 4:0 (0:0, 0:0, 4:0)

Голы: Василевский - 4 (бол., Крикунов, Трямкин), 41:10 - 1:0. Чесалин - 3 (Торченюк), 45:32 - 2:0. Кучерявенко - 3 (бол., Крикунов), 51:19 - 3:0. Бек - 3 (п.в., Лямин), 57:16 - 4:0.

Вратари: Коварж - Скривенс (57:03 - 57:16).

Штраф: 16 - 10.

Броски: 26 (7+8+11) - 27 (8+13+6).

Судьи: Лаврентьев, Овчинников.

24 сентября. Екатеринбург. КРК "Уралец".