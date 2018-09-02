"Автомобилист" обыграл рижское "Динамо"

"Автомобилист" в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл рижское "Динамо" со счетом 4:2. Победной оказалась шайба Анатолия Голышева.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Автомобилист" (Екатеринбург) - "Динамо" (Рига) - 4:2 (0:0, 2:2, 2:0)
Голы: Кучерявенко - 1 (Крикунов, Чесалин), 22:37 - 1:0. Секстон - 1 (бол., Крикунов, Белоусов), 27:00 - 2:0. Виделль - 1 (бол.), 29:07 - 2:1. Мюттюнен - 1 (Дарзиньш), 34:32 - 2:2. Голышев - 1 (Доус, Да Коста), 51:15 - 3:2. Секстон - 2 (бол., Крикунов, Белоусов), 54:10 - 4:2.
Вратари: Сохатский (54:06 - 24:10) - Гудлевскис (58:10).
Штраф: 8 - 22.
Броски: 32 (12+7+13) - 23 (5+12+6).
Судьи: Бондарь, Франо.
2 сентября. Екатеринбург. КРК "Уралец".