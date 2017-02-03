"Автомобилист" обыграл рижское "Динамо"

"Автомобилист" победил "Динамо" из Риги в матче регулярного чемпионата КХЛ - 4:2. Рижане занимают последнее место на "Западе", а "Автомобилист" - 11-е на "Востоке", отставая на 5 очков от зоны плей-офф.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Автомобилист" (Екатеринбург) - "Динамо" (Рига) - 4:2 (0:0, 2:1, 2:1)

Голы: Галвиньш - 6 (Кулда), 35:24 - 0:1. Рассейкин - 2 (Губин, Мингалеев), 38:18 - 1:1. Коукал - 11, 39:00 - 2:1. Симаков - 5 (Андерсен), 47:24 - 3:1. Михнов - 5 (Чистов, Василевский), 52:29 - 4:1. Индрашис - 11 (бол., Дарзиньш, Галвиньш), 55:57 - 4:2.

Вратари: Сохатский - Калныньш (59:09 - 59:24, 59:30).

Штраф: 6 - 6.

Броски: 32 (4+16+12) - 21 (6+5+10).

Судьи: Оленин, Оскирко.