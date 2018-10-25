"Автомобилист" обыграл "Металлург". Это 21-я победа в сезоне

"Автомобилист" одержал победу над магнитогорским "Металлургом" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 5:3. Эта 21-я победа для команды в 22-х матчах.

По шайбе в составе "Автомобилиста" забросили Обидин, Литовченко, Белоусов, Да Коста и Миловзоров.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Автомобилист" (Екатеринбург) - "Металлург" (Магнитогорск) - 5:3 (3:0, 0:1, 2:2)

Голы: Обидин - 1 (Миловзоров, Рассейкин), 8:09 - 1:0. Литовченко - 3 (Лямин, Доус), 9:01 - 2:0. Белоусов - 3 (Мишарин), 16:29 - 3:0. Шор - 1 (Варфоломеев, Чибисов), 22:00 - 3:1. Пакаринен - 7 (Антипин, Любимов), 42:36 - 3:2. Да Коста - 9 (Доус, Голышев), 44:25 - 4:2. Чибисов - 3 (Шор, Варфоломеев), 47:39 - 4:3. Миловзоров - 3 (п.в., Грачев), 59:42 - 5:3.

Вратари: Коварж - Кошечкин (Загидулин, 16:29, 58:34 - 58:46, 59:00 - 59:42).

Штраф: 2 - 2.

Броски: 17 (13+2+2) - 46 (15+15+16).

Судьи: Овчинников, Сидоренко.

25 октября. Екатеринбург. КРК "Уралец".