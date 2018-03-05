"Автомобилист" обыграл "Магнитку" и сравнял счет в серии

"Автомобилист" победил магнитогорский "Металлург" со счетом 2:1 во втором матче серии плей-офф Кубка Гагарина. Команда из Екатеринбурга сравняла счет в серии, 1-1.

В составе победителей по шайбе забросили Александр Кучерявенко и Егор Миловзоров, у "Магнитки" отличился Денис Платонов. В первом периоде удаление до конца встречи получил нападающий гостей Мэтт Эллисон. Хоккеист наказан штрафом 5+20 за удар соперника в область головы и шеи.

КХЛ

Восточная конференция

1/4 финала

Второй матч

"Автомобилист" (Екатеринбург) – "Металлург" (Магнитогорск) – 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

Голы: Кучерявенко - 1 (Крикунов), 12:18 - 1:0. Миловзоров - 1 (Крикунов, Мегалинский), 20:27 - 2:0. Платонов - 1 (Тимкин, Осала), 30:10 - 2:1.

Вратари: Коварж - Самсонов (59:28).

Штраф: 4 - 35.

Броски: 22 (10+8+4) - 26 (6+15+5).

Судьи: Ержабек, Раводин.

5 марта. Екатеринбург. КРК "Уралец".

Счет в серии: 1-1